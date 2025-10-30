Malatya'da Tır Trenle Çarpıştı
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde hemzemin geçitte bir tır, yük trenine çarparak maddi hasar meydana getirdi. Kazada herhangi bir yaralanma yaşanmadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde hemzemin geçitte trenin tıra çarpması sonucu maddi hasarlı kaza meydana geldi.
Kaza, sabah saatlerinde Doğanşehir ilçesi Doğu Mahallesi Polat yolu üzerindeki hemzemin geçitte meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, 06 FHJ 463 plakalı tır geçitten geçmeye çalıştığı esnada yük trenin çarpması sonucu savruldu. Kazada yaralanan olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa