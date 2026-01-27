Fermuar sistemiyle ambulansa yol açtılar
Malatya-Elazığ kara yolunda acil vakaya giden ambulansa, sürücüler tarafından oluşturulan fermuar sistemi ile yol verildi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Malatya'da acil vakaya giden ambulansa sürücülerin fermuar sistemiyle yol vermesi cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, Malatya- Elazığ kara yolu üzerinde bulunan Turgut Temelli Alt Geçidi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, acil vakaya giden ambulansın siren sesini duyan sürücüler trafikte fermuar sistemi oluşturarak ambulansa yol verdi.
Araçların ambulansın geçişini beklediği o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. - MALATYA
