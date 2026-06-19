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Sulama havuzuna düşen gebe inek 2 saatlik çalışmayla kurtarıldı

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Malatya'nın Battalgazi ilçesinde sulama havuzuna düşen gebe inek, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışmasıyla kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Malatya'da sulama havuzuna düşen gebe inek, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışmasının ardından kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Olay, öğle saatlerinde Battalgazi ilçesi Orduzu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sulama havuzuna düşen gebe ineği fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan yaklaşık 2 saatlik çalışmaların ardından bulunduğu havuzdan güvenli şekilde çıkarılan gebe inek, sahibine teslim edildi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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