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Malatya'da su tankerine çarpan aracın sürücüsü ağır yaralandı

Malatya'da su tankerine çarpan aracın sürücüsü ağır yaralandı
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Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde hafif ticari aracın su tankerine arkadan çarpması sonucu sürücü ağır yaralandı. Araç hurdaya dönerken, yaralı hastaneye kaldırıldı.

Malatya'da su tankerine arkadan çarpan hafif ticari aracın sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede seyir halinde olan A.Ç. (20) idaresindeki 44 AGB 103 plakalı hafif ticari araç aynı yönde ilerleyen E.E. yönetimindeki 44 EE 830 plakalı su tankerine arkadan çarptı. Kazada hafif ticari araç hurdaya dönerken sürücü A.Ç. ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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