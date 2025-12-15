Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
Malatya'da düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alınırken, çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda ecstasy ve metamfetamin gibi uyuşturucular bulundu.
Malatya'da, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirdi. Fiziki takipli operasyonda 1 araç, 2 ikamet, ve 4 şahsın üzerinde yapılan aramalarda 2 bin 229 adet ecstasy maddesi, 1.73 gram metamfetamin maddesi, 2 gram esrar maddesi ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 4 zanlının polis merkezindeki işlemlerinin sürüdüğü bildirildi. - MALATYA