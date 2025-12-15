Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Malatya'da sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya'da, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirdi. Fiziki takipli operasyonda 1 araç, 2 ikamet, ve 4 şahsın üzerinde yapılan aramalarda 2 bin 229 adet ecstasy maddesi, 1.73 gram metamfetamin maddesi, 2 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 4 zanlının polis merkezindeki işlemlerinin sürüdüğü bildirildi. - MALATYA