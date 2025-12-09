Haberler

Malatya'da 'torbacı' operasyonu: 1 gözaltı

Malatya'da 'torbacı' operasyonu: 1 gözaltı
Güncelleme:
Malatya'da düzenlenen operasyonda, sokak satıcılarına yönelik olarak çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya'da sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya'da, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirdi. Fiziki takipli operasyonda belirlenen araç ve şüpheli şahıs durduruldu. Yapılan aramalarda bin 169 adet sentetik ecza ile 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Bir kişinin gözaltına alındığı olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
title