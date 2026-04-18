Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 7 tutuklama

Malatya'da narkotik ekiplerince sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 7 şüpheli tutuklandı.

Malatya'da, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik fiziki takipli çalışmalar sonucunda belirlenen 7 şüphelinin üzerlerinde ve ikametlerinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda 623 gram sentetik kannabinoid, 156 adet sentetik ecza hap, 7 gram A-M sentetik kannabinoid hammaddesi, 25 gram metamfetamin maddesi ve 1 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 7 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı