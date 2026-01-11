Haberler

Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Güncelleme:
Malatya'da gerçekleştirilen operasyonda sokak satıcılarına yönelik 1 zanlı gözaltına alındı. Operasyonda 780 adet sentetik ecza maddesi ve 30 adet ecstasy hap ele geçirildi.

Malatya'da, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirdi. Fiziki takipli gerçekleştirilen operasyonda 1 şahsın üzerinde yapılan aramada 780 adet sentetik ecza maddesi, 30 adet ecstasy hap ele geçirilirken 1 zanlı gözaltına alındı.

Gözaltına alınan zanlının polis merkezindeki işlemlerinin sürdüğü belirtildi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
