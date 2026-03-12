Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 7 tutuklama
Malatya'da düzenlenen narkotik operasyonunda sokak satıcılarına ait adreslerde yapılan aramalarda çeşitli uyuşturucu maddeler ve bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi. 7 şüpheli tutuklandı.
Malatya'da polis ekiplerince sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.
Malatya'da İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Belirlenen 7 şüpheli şahsa ait adreslerde yapılan aramalarda 472 adet sentetik ecza, 60 gram metamfetamin, 8 gram sentetik kannabinoid, 3 gram esrar, 2 gram afyon sakızı ile 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MALATYA