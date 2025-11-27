Haberler

Malatya'da Sokak Satıcılarına Operasyon: 6 Gözaltı

Malatya'da Sokak Satıcılarına Operasyon: 6 Gözaltı
Malatya'da narkotik ekiplerinin yaptığı operasyonda, sokak satıcılarına yönelik düzenlenen baskında çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi ve 6 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya'da sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 6 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya'da, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirdi. Fiziki takipli çalışmalar kapsamında 2 ikamette, 2 araçta ve 6 şüphelinin üzerinde yapılan aramalarda 13 bin 665 adet sentetik ecza hap, 767 adet ecstasy hap, 41,41 gram metamfetamin ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 6 şüphelinin polis merkezindeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
