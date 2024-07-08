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Malatya'da silahlı saldırı sonucu öldürülen aile defin edildi

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Malatya'nın Arguvan ilçesinde bir kişi, aile içi bir konudan dolayı girdiği bunalım sonucu uykuda olan eşi, kızı ve torununu silahla vurarak öldürdü. Olayın ardından hayatını kaybedenlerin cenazeleri defin edildi.

Malatya'nın Arguvan ilçesinde uykularında silahla vurularak katledilen aile defin edildi.

Olay, Pazar saat 02.30 sıralarında Arguvan'ın Güveçli Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 61 yaşındaki İ.B. aile içi bir konudan dolayı girdiği bunalım sonucu uykuda olan eşi Songül Budak'ı (64), kızı Cansu Aslan'ı (33) ve 5 yaşındaki torunu Buğlem Aslan'ı silahla vurduktan sonra intihara kalkıştı. Silah sesleri üzerine bölgeye jandarma ile sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Songül Budak, Cansu Aslan ve Buğlem Aslan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı şahsın ise Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldığı olayda, hayatını kaybedenlerin cenazeleri adli tıp kurumuna gönderildi.

Adli tıp kurumundaki işlemlerinin ardından yakınları tarafından alınan anne, kızı ve 5 yaşındaki Buğlem Aslan'ın cenazeleri şehir mezarlığında gözyaşları arasında defin edildi.

Olayın zanlısı İ.B.'nin ise Turgut Özal Tıp Merkezi'ndeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Arguvan Malatya 3.Sayfa Güncel Haberler

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