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Malatya'da Seyir Halindeki Araçta Yangın Çıktı

Malatya'da Seyir Halindeki Araçta Yangın Çıktı
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Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde seyir halindeki bir otomobilin motor kısmında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Olayda yaralanan olmadı ve incelemeler başladı.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde seyir halinde olan bir araçta çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

Olay, 12.15 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Yavuz Selim Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kitapçı sokak üzerinde seyir halinde olan 44 AH 678 plakalı otomobilin motor kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Sürücü aracı yol kenara çekerek ihbarda bulunurken, kısa sürede bölgeye intikal eden itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

Yaralananın olmadığı olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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