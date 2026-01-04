Malatya'da trafik denetimleri sıklaştırıldı

Malatya'da şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüslere yönelik denetimler artırıldı.

Malatya'da, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların güvenli bir şekilde seyahat edebilmesini sağlamak amacıyla şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüslere yönelik denetimlerini arttırdı. Denetimlerde kış lastiği kullanımı, takograf kontrolleri ve emniyet kemeri başta olmak üzere trafik kurallarına uyulup uyulmadığı kontrol edilirken sürücüler ve yolculara trafik güvenliği konusunda da bilgilendirmelerde bulunuldu. - MALATYA