Malatya'da Sazlık Alanda Yangın Çıktı
Darende Akova Mahallesi'nde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.
Malatya'da sazlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde Darende Akova Mahallesi'nde bulunan sazlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 1 dönümlük alana yayılan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa