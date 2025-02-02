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Malatya'da Sazlık Alanda Yangın Çıktı

Malatya'da Sazlık Alanda Yangın Çıktı
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Darende Akova Mahallesi'nde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Malatya'da sazlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde Darende Akova Mahallesi'nde bulunan sazlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 1 dönümlük alana yayılan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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