Malatya'da şantiyede korkutan yangın

Malatya'da şantiyede işçilerin kaldığı yatakhanede yangın çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonucu yatakhane kullanılmaz hale geldi.

Olay, saat 20.00 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Yakınca Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şantiyede işçilerin kaldığı prefabrik yatakhanede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, yatakhaneyi sardı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İş makinelerinde destek verdiği çalışmalarla yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, yatakhanede kullanılmaz hale geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatılırken, ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmalarının ise sürdüğü öğrenildi. - MALATYA