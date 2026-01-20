Haberler

Malatya'da şantiyede korkutan yangın

Malatya'da şantiyede korkutan yangın
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde, işçilerin kaldığı prefabrik yatakhanede çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonucunda yatakhane kullanılmaz hale geldi.

Malatya'da şantiyede işçilerin kaldığı yatakhanede yangın çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonucu yatakhane kullanılmaz hale geldi.

Olay, saat 20.00 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Yakınca Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şantiyede işçilerin kaldığı prefabrik yatakhanede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, yatakhaneyi sardı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İş makinelerinde destek verdiği çalışmalarla yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, yatakhanede kullanılmaz hale geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatılırken, ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmalarının ise sürdüğü öğrenildi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Suriye ordusu, Süleyman Şah Türbesi'ni YPG'den temizledi

Türkiye için büyük önemi var! YPG, oradan da atıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fahriye Evcen'in son hali ağızları açıkta bıraktı

İmajını öyle bir değiştirdi ki! Son hali ağızları açıkta bıraktı
Av tüfeğiyle başından vurulan Hamza yaşamını yitirdi

Küçük Hamza'yı ailesi evde korkunç halde buldu
Park yeri tartışması kanlı bitti: 1'i ağır 3 yaralı

Park yeri tartışması kanlı bitti, yaralılar var
Katy Perry'den rekor kazanç: Dakikada 300 bin dolar kazandı

Ülkesine daha zengin döndü! Dakikada 300 bin dolar kazanmış
Fahriye Evcen'in son hali ağızları açıkta bıraktı

İmajını öyle bir değiştirdi ki! Son hali ağızları açıkta bıraktı
Performansı uçuşa geçecek! Tedesco, Kerem Aktürkoğlu'nun ilacını buldu

Tedesco Kerem'in ilacını buldu! Performansı şimdi uçuşa geçecek
Kaynanasının hamile olduğunu öğrendi, sonrasında olanlar daha bomba

Kaynanasının hamile olduğunu öğrendi, sonrasında olanlar bomba