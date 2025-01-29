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Malatya'da Şantiyede Yangın: 4 İşçi Yaralandı

Malatya'da Şantiyede Yangın: 4 İşçi Yaralandı
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Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bir şantiyede işçilerin kaldığı konteynerlerde çıkan yangında 4 işçi yaralandı. Olay yerine itfaiye ve polis sevk edildi, yangın kontrol altına alındı.

Malatya'da bir şantiyede işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın çıktı. Yangında 4 işçi yaralandı.

Olay, saat 11.00 sıralarında Battalgazi ilçesi Göztepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir şantiyede çalışan işçilerin kaldığı konteynerlerde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangındaı 5 konteyner etkilenirken. ihbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürülürken, işçilerden M.E.Ç., E.Ö., Ö.Y. ve D.E. yaralandı. Yaralı işçiler hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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