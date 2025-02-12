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Malatya'da Sahte Alkol Operasyonu: 72 Litre Etil Alkol Ele Geçirildi

Malatya'da Sahte Alkol Operasyonu: 72 Litre Etil Alkol Ele Geçirildi
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Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde düzenlenen operasyonda 72 litre etil alkol ve 2 litre el yapımı alkol ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Malatya'da, jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 72 litre etil alkol, 2 litre el yapımı muhtelif alkol ele geçirildi. Olayda 1 zanlı gözaltına alındı.

Malatya'nın, Yeşilyurt ilçelerinde sahte alkol üretimi yapıldığı belirlenen bir işyerine operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyonda, 72 litre etil alkol, 2 litre el yapımı muhtelif alkol ürünü, 97 adet el yapımı alkol üretiminde kullanılan aroma kiti ele geçirilirken gözaltına alınan 1 kişi hakkında işlem yapıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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