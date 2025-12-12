Malatya'da ruhsatsız silah operasyonu: 2 gözaltı

Malatya'da, iki ilçede ruhsatsız silah satışı yaptığı belirlenen şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 2 zanlı gözaltına alındı.

Malatya'da, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Battalgazi ve Kale ilçelerinde ruhsatsız silah satışı yaptığı belirlenen şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Operasyonlarda 1 adet ruhsatsız yivli tüfek, 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız yivsiz tüfek, 1 adet havalı tüfek, 838 adet fişek ve 20 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

İki zanlının gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - MALATYA