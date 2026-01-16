Haberler

Malatya'da ruhsatsız silah operasyonu

Malatya'da ruhsatsız silah operasyonu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Malatya'da düzenlenen operasyonda 3 ruhsatsız tabanca ve 1 kurusıkı tabanca ele geçirilirken, 3 şüpheli yakalandı ve yasal işlem başlatıldı.

Malatya'da ruhsatsız silah satışı ve bulundurulmasına yönelik düzenlenen operasyonda 3 şüpheli yakalandı.

Malatya'da, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve KOM Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında il genelinde operasyon gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda 3 adet ruhsatsız tabanca ile 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Operasyon kapsamında yakalanan 3 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
İngiliz basını: Türkiye'nin hamlesi Trump'ı İran'a yönelik saldırı kararından vazgeçirdi

Dünya rahat bir nefes aldı! Herkes Türkiye'nin bu hamlesini konuşuyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sevcan Orhan'a belediye başkanı sevgilisi ile gittiği tatil soruldu! Bomba itiraf

Sevcan Orhan'a başkan sevgilisiyle gittiği tatil soruldu! Bomba itiraf
Galatasaray'dan UEFA'ya borçsuzluk raporu

Taraftar "Helal olsun" diyor! UEFA'ya rapor sundu
Öğretmene silahla saldıran velinin ilk sözleri çıldırttı

Öğretmene silahla saldıran velinin ilk sözleri çıldırttı
Galatasaray taraftarını kahreden haber

Galatasaray taraftarını kahreden haber
Sevcan Orhan'a belediye başkanı sevgilisi ile gittiği tatil soruldu! Bomba itiraf

Sevcan Orhan'a başkan sevgilisiyle gittiği tatil soruldu! Bomba itiraf
Beyaz Saray Sözcüsü ICE sorusu soran gazeteciye sert çıktı: Sen solcu bir yazarsın

Beyaz Saray Sözcüsü "ICE" sorusu soran gazeteciye sert çıktı
'Yan baktın' kavgası kanlı bitti! Atlas Çağlayan hayatını kaybetti

"Yan baktın" kavgası kanlı bitti! Hayatının baharındaki genç öldü