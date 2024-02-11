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Malatya'da polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobil sürücüsü kovalamaca sırasında kaza yaptı

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Malatya'da polis ekipleri tarafından dur ihtarına uymayan bir otomobil sürücüsü, kovalamaca sırasında kaza yaptı. Kazada yaralanan olmazken, sürücünün ehliyetsiz olduğu belirlendi.

Malatya'da polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobil sürücüsü kovalamaca sırasında kaza yaptı.

Olay, saat 01.00 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Hasan Çalık Devlet Hastanesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede uygulama yapan trafik ekipleri 44 LF 318 plakalı araca dur ihtarında bulundu. İçerisinde 2 kişinin bulunduğu araç polisin dur ihtarına uymayarak kaçtı. Bir süre çok sayıda ekiple takip edilen araç, İstasyon kavşağında refüje çarparak kaza yaptı. Kazada şans eseri yaralanan olmaz iken araç sürücüsünün ehliyetinin olmadığı tespit edildi. Kovalamaca sırasında bir çok kural ihlali yapan araç sürücüsüne ceza kesilirken, araç otoparka çekildi. Sürücü ile beraberindeki arkadaşının ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldüğü olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yeşilyurt Malatya Güvenlik Trafik Kaza 3.Sayfa Güncel Haberler

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