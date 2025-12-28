Haberler

Malatya'da seyir halindeki tır alev aldı

Malatya'nın Kale ilçesinde seyir halindeki pancar yüklü tırda yangın çıktı. Sürücünün yol kenarına çektiği araçta meydana gelen yangına, akaryakıt istasyonundaki vatandaşlar müdahale etti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Malatya'nın Kale ilçesinde seyir halindeyken alev alan pancar yüklü tırda maddi hasar meydana geldi.

Olay, akşam saatlerinde Malatya-Elazığ karayolu Kale ilçesi Bent Mahallesi mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Elazığ istikametine seyir halinde olan 23 HK 105 plakalı Mercedes marka pancar yüklü tırda yangın çıktı. Durumu fark eden sürücü aracı yol kenarına çekerken, yangına ilk müdahaleyi akaryakıt istasyonundaki vatandaşlar yangın tüpleriyle yaptı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçta soğutma çalışması yaptı. Araçta maddi hasarın oluştuğu olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
