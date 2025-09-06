Malatya'da Otomobil Devrildi: 1 Yaralı

Malatya'da sürücünün kontrolünden çıkararak istinat duvarına çarpan otomobil devrildi. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.45 sıralarında Malatya- Elazığ karayolu Yeniköy mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Elazığ istikametine seyir halinde olan B.D. (30) idaresindeki 44 ACJ 209 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak istinat duvarına çarptıktan sonra devrilip ters döndü. Kazada, sürücü yaralandı. Yaralı sürücünün hastaneye kaldırıldığı kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA