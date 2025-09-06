Haberler

Malatya'da Otomobil Devrildi: 1 Yaralı

Malatya-Elazığ karayolunda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, istinat duvarına çarparak devrildi. Kazada 1 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Malatya'da sürücünün kontrolünden çıkararak istinat duvarına çarpan otomobil devrildi. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.45 sıralarında Malatya- Elazığ karayolu Yeniköy mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Elazığ istikametine seyir halinde olan B.D. (30) idaresindeki 44 ACJ 209 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak istinat duvarına çarptıktan sonra devrilip ters döndü. Kazada, sürücü yaralandı. Yaralı sürücünün hastaneye kaldırıldığı kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
