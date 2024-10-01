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Malatya'da Otomobil Çarpışması: Bir Yaralı

Malatya'da Otomobil Çarpışması: Bir Yaralı
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Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu Nevzat Çetin yaralandı. Kazada yaralı, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme devam ediyor.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Malatya istikametinden Adıyaman istikametine gitmekte olan Betül Sonuç idaresindeki 27 AAB 957 plakalı otomobil ile karşı istikametten gelen Muzaffer Çetin idaresindeki 01 BAT 70 plakalı otomobil Çelikhan kavşağında çarpıştı. Yaşanan kazada Muzaffer Çetin idaresindeki 01 BAT 70 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Nevzat Çetin yaralandı. Yaralı, kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Doğanşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme sürüyor - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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