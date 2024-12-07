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Malatya'da Okul ve Yurt Çevrelerine Denetim

Malatya'da Okul ve Yurt Çevrelerine Denetim
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Malatya'da polis ekipleri, okul çevreleri ve yurtlar etrafında gerçekleştirdikleri denetimlerde 426 şahıs ve 192 aracı sorguladı. Denetimler devam edecek.

Malatya'da, polis ekiplerince okul çevreleri ile servislere yönelik gerçekleştirilen denetimlerde, 426 şahıs ile 192 araç sorgulandı.

Malatya'da, polis ekiplerinin okul çevreleri ile servis araçlarına yönelik denetimleri sürüyor. Bu kapsamda 35 okul çevresinde yapılan uygulamada, 426 şahıs ile 192 araç sorgulandı.

13 yurt çevresinde yapılan denetimlerde ise 189 şahıs ile 107 araç sorgulandı. Servis araçlarına yönelik denetimlerde de 62 araç kontrolü gerçekleştirildi.

Ekiplerin denetimlerinin devam edeceği bildirildi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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