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Malatya'da narkotik operasyonda 46 bin 189 sentetik ecza hapı ele geçirildi

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Malatya'da narkotik operasyonda 46 bin 189 sentetik ecza hapı ele geçirildi
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Malatya'da sokak satıcılarına yönelik operasyonda 46 bin 189 sentetik ecza hapı ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı. Narkotik ekiplerince 3 ikamet ve 3 şüpheli üzerinde yapılan aramada bulunan haplara ilişkin şüphelilerin polis işlemleri sürüyor.

Malatya'da sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 46 bin 189 adet sentetik ecza hapı ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sokak satıcılarına yönelik fiziki takipli çalışma gerçekleştirildi. Çalışmalar kapsamında belirlenen 3 ikamet ile 3 şüphelinin üzerinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda 46 bin 189 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Operasyonda hedef konumunda bulunan 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Zanlıların polis merkezindeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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