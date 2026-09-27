Malatya'da narkotik operasyonda 46 bin 189 sentetik ecza hapı ele geçirildi

Malatya'da narkotik operasyonda 46 bin 189 sentetik ecza hapı ele geçirildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Malatya'da sokak satıcılarına yönelik operasyonda 46 bin 189 sentetik ecza hapı ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı. Narkotik ekiplerince 3 ikamet ve 3 şüpheli üzerinde yapılan aramada bulunan haplara ilişkin şüphelilerin polis işlemleri sürüyor.
Malatya'da sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 46 bin 189 adet sentetik ecza hapı ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sokak satıcılarına yönelik fiziki takipli çalışma gerçekleştirildi. Çalışmalar kapsamında belirlenen 3 ikamet ile 3 şüphelinin üzerinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda 46 bin 189 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Operasyonda hedef konumunda bulunan 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Zanlıların polis merkezindeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.