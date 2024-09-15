Malatya'da Müstakil Evde Yangın Çıktı
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bir müstakil evin müştemilat kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 20 dakikalık müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında yaralanan olmadı, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde müstakil evin müştemilatında çıkan yangın korkuttu.
Olay, saat 18.30 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Tecde Mahallesi Kocaoğlu Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, müstakil bir evin müştemilat kısmında henüz bilenmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangında müştemilattan alevler yükselirken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, yaklaşık 20 dakika süren müdahale sonucu çevreye sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yaralananın olmadığı yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA