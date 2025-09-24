Malatya'da Kereste Deposunda Yangın: Park Halindeki Araçta Hasar

Malatya'nın Darende ilçesinde kereste deposunda çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangının sıçradığı park halindeki bir araçta maddi hasar meydana gelirken, olayda yaralanan olmadı.

Olay, öğle saatlerinde Darende ilçesine bağlı Karabayır Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mahallede bulunan ahşap bir kereste deposunda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler depoyu sararken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında, deponun yanında park halinde bulunan bir araç da alevlerden etkilenerek hasar gördü. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Depo ve araçta maddi hasarın meydana geldiği olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA