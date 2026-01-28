Haberler

Malatya'da karın ağırlığıyla istasyon amirliğinin surdurması çöktü

Malatya'da karın ağırlığıyla istasyon amirliğinin surdurması çöktü
Güncelleme:
Malatya'nın Sürgü Mahallesi'ndeki Bölge Trafik Denetleme İstasyonu'nun sundurması, yoğun kar yağışı nedeniyle çöktü. Olayda yaralanan olmadı ancak iki emniyet aracında maddi hasar oluştu.

Malatya'da kar kütlesinin ağırlığına dayanamayan Sürgü Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği'nin sundurması çöktü.

Olay, gece saatlerinde Doğanşehir ilçesine bağlı Sürgü Mahallesi'nde meydan geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede etkili olan yoğun kar yağışına dayanamayan Sürgü Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği'nin sundurma çatısı çöktü. Yaralananın olmadığı olayda sundurma altında bulunan 2 emniyet aracında maddi hasar oluştu.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
