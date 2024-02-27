Malatya'da kamyonet kaldırıma çıktı: 1 yaralı

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet kaldırıma çıktı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, 08.00 sıralarında Battalgazi ilçesi Çatyol mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde seyir halinde olan Y.B. (37) idaresindeki kamyonet sürücüsünün kontrolünden çıkarak kaldırıma çıktı. Kazada araç sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı Battalgazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA