Malatya'da iş yeri kurşunlama ve hırsızlığa 12 tutuklama

Malatya'da bir iş yerinin kurşunlanması ve hırsızlık olaylarına karıştıkları belirlenen 12 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, kent merkezinde bir iş yerine silahlı saldırı düzenlenirken, olayın şüphelisi kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerine olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, kısa sürede kimliği tespit edilen zanlıyı yakalayarak gözaltına aldı.

Öte yandan ekipler tarafından çeşitli suçlara karıştıkları belirlenen E.G., M.D., B.H., Y.K., Y.A. ile birlikte 6 kişi de yakalanarak gözaltına alındı. Zanlılara ait iş yeri ve ikametlerde yapılan aramalarda 3'ü kurusıkı 22 adet silah, çok sayıda fişek, 372 adet uyuşturucu hap ile 272 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 12 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MALATYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa