Malatya'da İntihar Girişimi: Polis İkna Etti

Güncelleme:
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde intihar girişiminde bulunan H.K., polis ekiplerinin ikna çabaları sonucunda bulunduğu yerden indirildi ve hastaneye kaldırıldı.

Malatya'da gölet kenarında intihar girişiminde bulunan şahıs, polis ekiplerinin ikna çabalarının ardından bulunduğu yerden indirildi.

Olay, saat 15.15 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Beylerderesi Viyadüğü mevkiindeki gölet çevresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre ailevi sorunlar yaşayan H.K. bölgedeki kanal korkuluklarına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve UMKE ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık bir saat süren çabaları sonucu ikna edilen H.K., bulunduğu yerden indirilerek ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. H.K. daha sonra ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
