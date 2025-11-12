Malatya'da İntihar Girişimi: Polis İkna Etti

Malatya'da gölet kenarında intihar girişiminde bulunan şahıs, polis ekiplerinin ikna çabalarının ardından bulunduğu yerden indirildi.

Olay, saat 15.15 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Beylerderesi Viyadüğü mevkiindeki gölet çevresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre ailevi sorunlar yaşayan H.K. bölgedeki kanal korkuluklarına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve UMKE ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık bir saat süren çabaları sonucu ikna edilen H.K., bulunduğu yerden indirilerek ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. H.K. daha sonra ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA