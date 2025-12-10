Haberler

Malatya'da inşaatın çatısından düşen işçi ağır yaralandı

Güncelleme:
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde inşaat halindeki altı katlı binanın çatısından düşen işçi, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Malatya'da inşaat halindeki altı katlı binanın çatısında düşen işçi ağır yaralandı.

Olay, saat 15.30 sıralarında Yeşilyurt İlçesi Bostanbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İncirlik Sokak üzerinde bulunan bir şantiyede çalışan A.E.A., inşaat halindeki 6 katlı binanın çatısında çalışma yaptığı sırada dengesini kaybederek zemine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken yaralı işçi, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavisine devam edilen işçinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
