Malatya'da inşaatın çatısından düşen işçi ağır yaralandı

Malatya'da inşaat halindeki altı katlı binanın çatısında düşen işçi ağır yaralandı.

Olay, saat 15.30 sıralarında Yeşilyurt İlçesi Bostanbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İncirlik Sokak üzerinde bulunan bir şantiyede çalışan A.E.A., inşaat halindeki 6 katlı binanın çatısında çalışma yaptığı sırada dengesini kaybederek zemine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken yaralı işçi, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavisine devam edilen işçinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. - MALATYA