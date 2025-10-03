Haberler

Malatya'da İnşaat Kazası: Bir İşçi Yaralandı

Güncelleme:
Malatya'nın Battalgazi ilçesindeki bir inşaat alanında çalışan Y.G., dengesini kaybederek düştü ve yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralı işçi hastaneye kaldırıldı.

Malatya'da bir inşaat alanında meydana gelen iş kazasında bir işçi yaralandı.

Kaza, saat 10.45 sıralarında Battalgazi ilçesine bağlı Dabakhane Mahallesi'nde bulunan bir şantiye alanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, inşaat alanında çalışan Y.G. dengesini kaybederek yüksekten düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı işçi, ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
