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Malatya'da iki kamyonun karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı

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Malatya'da meydana gelen trafik kazasında iki kamyon kafa kafaya çarpıştı ve 1 kişi yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırıldı ve kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Malatya'da, iki kamyonun karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Cumhuriyet Mahallesi Alpaslan Türkeş Bulvarı Üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.A. idaresindeki 44 AN 121 plakalı kamyon ile İ.B. yönetimindeki 44 LU 735 plakalı araç cadde üzerinde kafaya kafaya çarpıştı. Kazada M.A. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Cumhuriyet Mahallesi Malatya Hastane Trafik Kazaları 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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