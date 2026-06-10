Malatya'da iki hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı

Malatya'da iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Malatya-Sivas Karayolu üzerindeki Altay Kışlası Yeni Sanayi Sitesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede seyir halinde olan 23 AEZ 349 plakalı hafif ticari araç ile 01 BAH 387 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Araçlardan birinin refüje çıktığı kazada 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ekiplerin müdahalesiyle araçlardan çıkarılarak ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı