Malatya'da İki Ayrı Trafik Kazasında 2 Kişi Yaralandı
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında iki kişi yaralandı. İlk kaza, otomobilin şarampole uçması sonucu sürücüsünün yaralanmasıyla gerçekleşirken, ikinci kazada ise bir kamyonet su kanalına düştü.
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Ediniden bilgiye göre ilk kaza, Malatya istikametinden Adıyaman istikametine gitmekte olan Fatih T. idaresindeki 06 AU 4778 plakalı otomobil, Doğanşehir yol kavşağında kontrolden çıkarak şarampole uçtu. Kazada sürücü yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı sürücü ambulansla Doğanşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Bölgedeki diğer kazada ise, Adıyaman istikametinden Malatya yönüne giden Mehmet T. idaresindeki 33 ES 435 plakalı kamyonet, Savaklı mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan su kanalına düştü. Kazada sürücü Mehmet T. yaralandı. Yaralı, ambulansla Doğanşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
He iki kazayla ilgili inceleme sürüyor. - MALATYA
Sıcak Gelişme:
Sinan Ateş'in ablasına yönelik saldırıyı azmettirmişti! Ev hapsindeyken 2 kişiyi öldürüp kayıplara karışan Servet Bozkurt yakalandı.