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Malatya'da trafik kazası: 3 yaralı

Malatya'da trafik kazası: 3 yaralı
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Malatya'nın Hekimhan ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında iki araç çarpıştı, 3 kişi hafif yaralandı.

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hafif yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Hekimhan ilçesi Arguvan kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.Ç. yönetimindeki 06 VJF 07 plakalı otomobil ile K.C. idaresindeki 44 ADR 061 plakalı kamyonet çarptı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araç da kontrolden çıkarak savruldu. Kazada sürücülerle birlikte H.Ö. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralıların hastaneye kaldırıldığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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