25 yaşındaki gencin öldüğü olayın firari şüphelisi yakalandı

Malatya'da husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 25 yaşındaki Atakan Gür'ün hayatını kaybettiği olayın zanlılarından H.C.K., yakalanarak gözaltına alındı.

Yeşilyurt ilçesi Bostanbaşı Mahallesi Barguzu Caddesi'nde dün akşam meydana gelen olayda, aralarında husumet bulunduğu belirtilen Atakan Gür (25) ile B.Ş. ve H.C.K. arasında çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüşmüş, açılan ateş sonucu göğsünden vurulan Atakan Gür kaldırıldığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti. Olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan ekipler zanlı H.C.K.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı