Haberler

Malatya'da husumetlilerin kavgası kanlı bitti: 1 yaralı

Malatya'da husumetlilerin kavgası kanlı bitti: 1 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde husumetli iki kişi arasında çıkan tartışmada, bir kişi bacağında vurularak yaralandı. Olayın zanlısı kaçtı, polis ekipleri yakalama çalışmaları başlattı.

Malatya'da husumetlisi tarafından silahla bacağında vurulan 1 kişi yaralandı.

Olay, 23.00 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Koyunoğlu Mahallesi Evliyaoğlu Caddesi'nde üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, bölgede karşılaşan husumetli oldukları belirtilen S.A. ile Ö.K. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda, açılan ateş sonucu sol bacağında vurulan Ö.K. yaralanırken S.A. kaçarak olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken bölgedeki bir iş yerine sığınan yaralı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayın zanlısının yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump savaşı İran'a değil tüm dünyaya açtı! Küresel tarife yağdırdı

Trump savaşı İran'a değil tüm dünyaya açtı! Küresel tarife yağdırdı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD'den tartışma yaratacak adım! NATO tatbikatından savaş uçaklarını çektiler

ABD'den tartışma yaratacak adım! Savaş uçaklarını çektiler
Geleneğiniz batsın! Düğünde genç erkeğe yaptırdıklarına bir bakın

Geleneğiniz batsın! Düğünde yasak falan dinlemediler
Sokak ortasında dehşet: Eski eşinin kafasına silahı dayayıp tetiği çekti ama...

Eski eşinin kafasına silahı dayayıp tetiği çekti ama...
Para var huzur var dedirten görüntü! 44 milyon euroya mal edildi

Para var huzur var dedirten görüntü!
ABD'den tartışma yaratacak adım! NATO tatbikatından savaş uçaklarını çektiler

ABD'den tartışma yaratacak adım! Savaş uçaklarını çektiler
Dünyaca ünlü dizinin galasında Beşiktaş sürprizi

Ünlü dizinin galasında sürpriz, ünlü yapımcı atkıyı taktı geldi
Bakan Şimşek güzel haberi verip tek tek sıraladı: Bu ilk defa oluyor

Bakan Şimşek güzel haberi verip tek tek sıraladı