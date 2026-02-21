Malatya'da husumetlilerin kavgası kanlı bitti: 1 yaralı

Malatya'da husumetlisi tarafından silahla bacağında vurulan 1 kişi yaralandı.

Olay, 23.00 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Koyunoğlu Mahallesi Evliyaoğlu Caddesi'nde üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, bölgede karşılaşan husumetli oldukları belirtilen S.A. ile Ö.K. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda, açılan ateş sonucu sol bacağında vurulan Ö.K. yaralanırken S.A. kaçarak olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken bölgedeki bir iş yerine sığınan yaralı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayın zanlısının yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı