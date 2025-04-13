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Malatya'da Hastane Acil Servisinde Silahlı Kavga: 3 Yaralı

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Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde iki grup arasında yaşanan silahlı kavga sonucunda 1 kişi silahla, 2 kişi ise darp sonucu yaralandı. Olayla ilgili polis ekipleri bölgeye sevk edildi.

Malatya'da hastane acil servisinde silahlı kavga: 3 yaralı

MALATYA - Malatya'da, iki grubun hastane otoparkında başlayarak acil serviste devam eden silahlı kavgasında 1 kişi açılan ateşten, 2 kişi ise darp sonucu yaralandı.

Olay, 01.30 sıralarında Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, akşam saatlerinde kent merkezinde çıkan tartışma sonrası hastane otoparkında karşı karşıya gelen iki grup burada kavgaya tutuştu. Acil serviste devam eden ve silahların da kullanıldığı kavgada 1 kişi açılan ateş ile, 2 kişi ise darp sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken yaralılar hastanede tedavi altına alındı.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN ERYILMAZ - 3.Sayfa
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