Malatya'da Hasar Gören Evde Çatı Çöktü

Malatya'da Hasar Gören Evde Çatı Çöktü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde daha önceki depremlerde zarar gören müstakil bir evin çatısı çöktü. Olayda can kaybı yaşanmadığı bildirildi.

Malatya'da daha önce meydana gelen depremlerde hasar gören müstakil evin çatısı çöktü.

Olay, saat 22.00 sıralarında Battalgazi ilçesi Sarıcıoğlu Mahallesi Kırklar Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 6 Şubat 2023 tarihindeki Kahramanmaraş depremlerinde hasar aldığı ileri sürülen müstakil bir evin çatısı aniden çöktü. Çevrede kısa süreli panik yaşanırken, ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede molozların altında kalan kimsenin olmadığı belirlendi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Hakem Kurulu onayladı! İşte milyonlarca memura yapılan zam oranı

Hakem Kurulu onayladı! İşte milyonlarca memura yapılan zam oranı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tayanç Ayaydın, taciz iddiaları sonrası sessizliğini bozdu: Düşüncesiz davranmış olabilirim

Taciz mesajları ifşa olan Tayanç Ayaydın sessizliği bozdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.