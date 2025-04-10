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Malatya'da gençler arasında bıçaklı kavga

Malatya'da gençler arasında bıçaklı kavga
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Malatya Battalgazi'de meydana gelen bıçaklı kavga sonucu 20'li yaşlardaki G.G. yaralandı. Olayla ilgili iki kişi yakalanırken; soruşturma başlatıldı.

Malatya'nın Battalgazi ilçesi Selçuklu Mahallesi'nde bölgede bulunan bir iş yerinde husumetli 20'li yaşlardaki G.G. ile Y.G. ve B.B.U. arasında tartışma çıktı.

BIÇAKLA YARALANDI

Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda, G.G. vücudunun çeşitli yerlerine aldığı bıçak darbesi sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken, Battalgazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı daha sonra Turgut Özal Tıp Merkezi'ne sevk edildi.

Olaya karışan Y.G. ile B.B.U.'nun suç aleti ile birlikte yakalandığı olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN ERYILMAZ - 3.Sayfa
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