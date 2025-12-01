Malatya'da film sahnelerini aratmayan kovalamaca

Malatya'da, Sivas'ta çaldıkları otomobille kaçan 2 şüpheli, polis ekipleri tarafından yaşanan kovalamaca sonucu yakalandı.

Olay, saat 10.45 sıralarında Malatya-Elazığ kara yolu sanayi alt geçidi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sivas'ta cezaevinden firar ettikleri belirtilen B.P. ve S.Ç., buradan çaldıkları otomobille Malatya'ya geldi. Polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan şüpheliler bir süre devam eden kovalamaca sonrası aracı yol ortasında bırakıp yaya olarak kaçtı.

Şüphelilerin İnönü Mahallesi Şehit Şahin Güneş Sokak'ta bulunan bir siteye girdikleri tespit edildi. Bölgeyi çevreleyen ekipler yaşanan kısa süreli kovalamaca sonrası 2 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - MALATYA