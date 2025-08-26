Malatya'da Fabrikada Yangın Çıktı

Malatya'da Fabrikada Yangın Çıktı
Yeşilyurt ilçesindeki 2. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yaralanan olmazken, yangının nedeni araştırılıyor.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bulunan 2. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, Yeşilyurt ilçesi 2. Organize Sanayi Bölgesi 11. Cadde üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede faaliyet gösteren bir fabrikada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Yaralananın olmadığı yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

