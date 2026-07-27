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Malatya'da ev yangını: Maddi hasar var

Malatya'da ev yangını: Maddi hasar var
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Malatya’nın Battalgazi ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, olayda maddi hasar meydana geldi.

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, olayda maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, öğle saatlerinde Battalgazi ilçesi Nuriye Mahallesi İnci Sokak'ta bulunan bir ikamette henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler evi sararken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ile polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürülürken, olayda yaralanan olmadı. Evde maddi hasar meydana gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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