Eski eşi tarafından sokak ortasında öldürüldü

Eski eşi tarafından sokak ortasında öldürüldü
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Malatya'nın Hekimhan ilçesinde, 36 yaşındaki Selda Kaya eski eşi tarafından sokak ortasında tabancayla vurularak öldürüldü. Cinayet anı, sokaktaki güvenlik kamerasına yansıdı.

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde bir kadının, eski eşi tarafından sokak ortasında tabancayla vurularak öldürüldüğü cinayet anına ilişkin kamera görüntüleri ortaya çıktı.

ESKİ EŞİNİ SOKAK ORTASINDA VURARAK ÖLDÜRDÜ

Olay, 21 Temmuz Pazartesi günü sabah sabah saatlerinde Hekimhan ilçe merkezi Turgut Özal Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kısa süre önce eşinden boşanan Selda Kaya (36) ile eski eşi G.K. arasında sokak ortasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine G.K., çantasından çıkardığı tabanca ile Kaya'ya ateş etti. Ağır yaralanan Kaya, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

CİNAYET ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Olayın ardından şüpheli G.K.'yi suç aletiyle birlikte yakalayarak gözaltına alınırken, kamera görüntüleri ortaya çıktı. Olay anına ait güvenlik kamerası görüntülerinde, G.K.'nin çantasından çıkardığı silahla Selda Kaya'ya ateş açtığı talihsiz kadının ise kanlar içinde yere yığıldığı görülüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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