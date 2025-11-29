Haberler

Malatya'da Ekip Aracında Fenalaşan Polis Hastaneye Kaldırıldı

Malatya'da Ekip Aracında Fenalaşan Polis Hastaneye Kaldırıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde ekip aracında rahatsızlanan bir polis memuru, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Malatya'da ekip aracında fenalaşan bir polis memuru hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 11.00 sıralarında Battalgazi ilçe Kaymakamlığı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre ekip aracında bulunan polis memuru aniden rahatsızlandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi ambulansta yapılan polis memuru daha sonra Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede müşahede altında tutulan polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Mesud Barzani'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Ona teşekkürü borç biliyorum

'Terörsüz Türkiye' süreci için tavrını açıkça belli etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye yönetiminden 'PKK' çıkışı! Mazlum Abdi hedefte

Suriye yönetiminden 'PKK' çıkışı! Mazlum Abdi hedefte
Havalimanlarında kriz! Uçaklar yere indiriliyor

Havalimanlarında kriz! Uçaklar yere indiriliyor
Bu aile yoldan geçen herkesi taşlıyor! Mahalleli sokakta yürüyemiyor

Bu aile yoldan geçen herkesi taşlıyor! Mahalleli sokakta yürüyemiyor
CHP'de kurultay maratonu! Özgür Özel'den 'Arının' diyen Kılıçdaroğlu'na sert mesaj

Kriz büyüyor! Özel, Kılıçdaroğlu'na kurultay kürsüsünden yanıt verdi
Suriye yönetiminden 'PKK' çıkışı! Mazlum Abdi hedefte

Suriye yönetiminden 'PKK' çıkışı! Mazlum Abdi hedefte
Hükümetten sürpriz asgari ücret kararı! Pazarlığın başlayacağı rakam da belli gibi

Hükümetten sürpriz asgari ücret kararı! İşçinin eli güçleniyor
Alexander Djiku'dan Fener'in ezeli rakibine mesaj: Beni alın

Fener'in ezeli rakibine mesaj yolladı: Beni alın
Sarı kodla uyarılan kentte denizle kara birleşti, tarihi çarşı göle döndü

Sarı kodla uyarılan kentte denizle kara birleşti
Detaylar netleşti! 1,5 milyon kişinin borcu siliniyor

Detaylar netleşti! 1,5 milyon kişinin borcu siliniyor
Fenerbahçe'nin eski yıldızı 6-0'lık maç sonrası çıldırdı

Fenerbahçe'nin eski yıldızı 6-0'lık maç sonrası çıldırdı
Hafif ticari araç, otoyolda kamyona çarptı; 3 ölü, 3 yaralı

Araç demir yığınına döndü, cansız bedenler böyle çıkarıldı
Papa'nın gittiği şehir karıştı! Kalabalıktan tek bir slogan yükseldi

Papa'nın gittiği şehir karıştı! Kalabalıktan tek bir slogan yükseldi
Kurultaya gitmeyen Kemal Kılıçdaroğlu meydan okudu

Kurultaya gitmeyen Kemal Kılıçdaroğlu meydan okudu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.