Malatya'da Ekip Aracında Fenalaşan Polis Hastaneye Kaldırıldı

Malatya'da ekip aracında fenalaşan bir polis memuru hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 11.00 sıralarında Battalgazi ilçe Kaymakamlığı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre ekip aracında bulunan polis memuru aniden rahatsızlandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi ambulansta yapılan polis memuru daha sonra Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede müşahede altında tutulan polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - MALATYA