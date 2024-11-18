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Malatya'da Depremzedeler için Yıkım Süreci Hızlandı

Malatya'da Depremzedeler için Yıkım Süreci Hızlandı
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Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da ağır hasarlı binaların yıkımında sona yaklaşılırken, muhtar Özdemir son süreçteki gelişmeleri aktardı. Yıkımların devam ettiği mahallelerde halk, gelecekte daha güzel bir yaşam alanına kavuşacaklarını ümit ediyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerden etkilenen Malatya'da ağır hasarlı binaların yıkımlarında sona yaklaşıldı.

Malatya'da, 6 Şubat 2023 depremlerinde ağır hasar alan ve yıkım işlemleri için yargı ile ihale süreçleri beklenen yapılarda yıkım çalışmalarına hız verildi. Ağır hasarlı binalardaki yıkım işlemlerinin bir kısmının yargı diğer bir kısmının ise ihale süreçleri nedeniyle bir süredir beklediğini aktaran Battalgazi Hacı Abdi Mahallesi Muhtar Özdemir mahallelerinde yıkım bekleyen 8 binanın kaldığını söyledi.

Yıkım işlemlerinin devam ettiği Hacı Abdi Mahallesi sakinleri ise zor bir süreçten geçildiğini ifade ederek, yapılacak çalışmalarla mahallelerinin eskisinden daha güzel olacağına inandıklarını kaydetti.

Bölgedeki yıkımlardan sorumlu firma yetkilisi Ali Tolu ise artçı depremlerinin devam ettiğini belirterek herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için yıkımlara hız verdiklerini aktardı.

Kent genelinde ağır hasarlı binalardaki yıkımların sürdüğünü ifade eden Muhtar Özdemir de mahallelerinde 110 binanın yıkıldığını ağır hasarlı yaklaşık 140 binadan 132'sinde ise yıkım işlemlerinin tamamlandığını söyledi.

Muhtar Özdemir, geriye kalan yapılar için mahkeme kararın bekleneceğini sözlerine ekledi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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