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Malatya'da depreme ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı

3. Sayfa Haberleri

Malatya'da depreme ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı Malatya'da Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Malatya'da depreme ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı

MALATYA - Malatya'da Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Güvenlik kameralarının kaydettiği görüntülerde depremle panikleyen apartman sakinlerinin panik anları görülüyor.

Kent merkezi Çilesiz Mahallesi'nde 57 dairenin bulunduğu Yaşam Kent Sitesi'nde deprem sonrasında yaşanan panik ve korku ile duvarların çatlama görüntüleri anbean kameraya yansıdı. Görüntülerde depremle panikleyen vatandaşların hızlıca dışarı çıkmaya çalışmalarının yanı sıra duvarlarda çatlakların meydana geldiği görülüyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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