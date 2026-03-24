Malatya'da depremde hasar gören cami kontrollü şekilde yıkıldı

Malatya'da 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan Sanayi Cami kontrollü şekilde yıkıldı.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Çavuşoğlu Mahallesi'nde bulunan ve 6 Şubat 2023 depremlerinde hasar alan Sanayi Cami bugün alınan çevre güvenliği önlemleri sonrası kontrollü olarak yıkıldı. İlk olarak minareleri yıkılan cami, ardından tamamen yıkıldı.

Yıkım sonrası ortaya çıkan enkazın kaldırılması için başlatılan çalışmalar ise sürüyor. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı